Челябинский депутат привел 12 помощников на заседание комиссии ЖКХ

Челябинский депутат Марсель Хазиев привел на заседание комиссии ЖКХ 12 своих помощников. По его словам, это были жители города, которые хотел "вникнуть в процессы". Источник, побывавший на заседании, рассказал, что обычно такие совещания проходят около 15 минут. Руководители структурных подразделений ЖКХ зачитывают доклады и расходятся.

Однако в этот раз совещание затянулось на три часа. От помощников Хазиева поступало очень много вопросов. К обсуждению подключились и другие депутаты. Оказалось, что у каждого парламентария в округе есть такие дома, где ТСЖ или УК спустя рукава относятся к своим обязанностям.

Комиссия пришла к общему решению: депутат, представитель общественности, руководитель УК или ТСЖ, а также специалист объединения должны совместно выезжать на объект и проводить проверку. Если в указанные сроки ответственные не устранили проблему, то депутаты имеют право подать жалобы в прокуратуру и ГЖИ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в конце августа у помощника депутата Госдумы угнали "БМВ".

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