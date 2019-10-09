Челябинский депутат Марсель Хазиев привел на заседание комиссии ЖКХ 12 своих помощников. По его словам, это были жители города, которые хотел "вникнуть в процессы". Источник, побывавший на заседании, рассказал, что обычно такие совещания проходят около 15 минут. Руководители структурных подразделений ЖКХ зачитывают доклады и расходятся.
Однако в этот раз совещание затянулось на три часа. От помощников Хазиева поступало очень много вопросов. К обсуждению подключились и другие депутаты. Оказалось, что у каждого парламентария в округе есть такие дома, где ТСЖ или УК спустя рукава относятся к своим обязанностям.
Комиссия пришла к общему решению: депутат, представитель общественности, руководитель УК или ТСЖ, а также специалист объединения должны совместно выезжать на объект и проводить проверку. Если в указанные сроки ответственные не устранили проблему, то депутаты имеют право подать жалобы в прокуратуру и ГЖИ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в конце августа у помощника депутата Госдумы угнали "БМВ".
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