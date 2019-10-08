Жители Коми обратились к властям республики с просьбой пустить пассажирский автобус в деревню Арабач.
Соответствующее обращение опубликовано на портале "Активный регион", сообщает Lenta. Ru.
Местные жители жалуются, что в деревне участились случаи нападения волков. Единственный же путь от остановки общественного транспорта в населенный пункт лежит через лес — автобусы в Арабач не заезжают.
Таким образом людям приходится идти домой по темноте почти полкилометра, что в условиях чрезвычайной активности диких зверей небезопасно.
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми ответило, что вопрос дополнительной остановки автобуса в деревне Арабач обсуждается с перевозчиком.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.