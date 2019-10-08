Василий Голубев соболезнует в связи с уходом из жизни Евгения Бушмина

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни сенатора Евгения Бушмина.

Как говорится в его телеграмме: "Евгений Викторович более 14 лет представлял интересы Ростовской области в высшей палате главного законодательного органа страны. Евгений Бушмин внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Донского края и всей страны".

Евгений Викторович проработал более 25 лет в системе органов государственной власти. Был инициатором множества законопроектов и инициатив, направленных на развитие благосостояния Российской Федерации и Ростовской области. При его непосредственном участии города Зверево, Гуково и Донецк получили статус территорий опережающего социально-экономического развития.

Одним из приоритетов его работы в регионе является развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области, в том числе строительство Аксайского обхода и дороги от Азова до Керчи.

Евгений Бушмин награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом "За заслуги перед Ростовской областью".