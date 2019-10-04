В Красноярске школьники вставили фото пожилой учительницы в порноролик

Ученики одной из школ Красноярска распространяли в социальных сетях неприличный ролик с женщиной, похожей на их учительницу.

Об этом "РИА Новости" рассказали в пресс-службе УМВД по Красноярскому краю.

Согласно предоставленной информации, 64-летняя учительница обратилась в полицию с заявлением. По факту распространения в сети интернет порочащих сведений начата проверка, сообщили стражи правопорядка.

Официальный представитель управления образования Красноярска Евгения Тимашева на своей личной странице в социальной сети Facebook указала, что героиня ролика похожа на учительницу лишь прической. Это единственное сходство женщины с педагогом, уверяет Тимашева.

Старшеклассникам это показалось забавным. Недолго думая, они решили продемонстрировать свои познания в графических редакторах и свое чувство юмора.

Подростки, пишет специалист, вставили фотографию пожилой учительницы в видеоролик, заменив лицо актрисы на лицо педагога и распространяли порочащий ее репутацию видеоролик в социальных сетях.