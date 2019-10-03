Пресс-служба управления МВД по Республике Мордовия рассказала о поиске двух девятилетних мальчиков, которые пропали накануне. На поиски детей был поднят весь личный состав управления МВД по Саранску. Правоохранители опросили одноклассников, родственников и соседей пропавших мальчиков.
Единственная зацепка, которая была у полицейских это записка, оставленная одним из пропавших. В ней он написал, что уехал. Детей обнаружили в центре города. Оказалось, что они пытались покинуть Саранск и отправиться в Чернобыль. На столь дальнее путешествие их впечатлил сериал "Чернобыль" от HBO.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ликвидаторы назвали сериал "Чернобыль" от HBO правдивым. Участники трагических в Чернобыле событий согласились с положительными отзывами кинокритиков. Однако выразили сожаление о том, что эта картина была снята не нашими, а зарубежными специалистами.
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