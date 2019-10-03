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Источник Правда.Ру

Трех московских судей уволили за нарушения

Россия » Центр » Москва print

Трех судей Солнцевского района столицы отправили в отставку после проверки, которая выявила грубые ошибки в их работе. Об этом сообщил "Коммерсантъ". По информации издания, решение об увольнении судей было вынесено главой Мосгорсуда Ольгой Егоровой. Речь идет о Татьяне Кисляковой, Андрее Куропове и Анны Егоровой.

Примечательно, что председатель Солнцевского районного суда Сергей Потапенко был понижен в должности. Отставка именно этих трех судей стала неожиданностью для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о смерти президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком, произошедшее в 2014 году.

Дело рассматривалось именно тремя уволенными судьями: Егоровой, Кисляковой и Куроповым. Теперь дело будет слушаться заново.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что диспетчера, которого обвиняли в гибели президента компании Total Кристофа де Мардери должны оправдать.

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Темы total внуково нарушения мосгорсуд увольнение анна егорова ольга егорова андрей куропов татьяна кислякова солнцевский район кристоф де мардери
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