На Урале похоронили экс-директора завода, который здравствует в США

Депутатам Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области предстоит отменить свое решение о присвоении посмертного звания почетного гражданина города одному из бывших директоров градообразующего комбината "Уфалейникель". Речь идет об Олеге Хохлове, который стал самым молодым руководителем предприятия в его истории.

Примечательно, что Хохлов стал человеком-легендой. Это подтверждает тот факт, что в прошлом году на доме, где они жил, появилась мемориальная доска. На доске обозначены даты рождения и предполагаемой смерти. Тогда же местные жители собрали подписи в поддержку инициативы о присвоении Хохлову звания почетного гражданина города посмертно.

Однако в начале сентября на "Уфалейникель" пришло письмо. Его прислал сам Олег Хохолов из Калифорнии, где он проживает последние 26 лет вместе с женой, детьми и внуками. Журналист издания Znak.com даже созвонился с Хохловым и провел краткий телефонный разговор, в котором выяснились подробности его пропажи. Оказалось, что Хохлов принял решение покинуть Россию, когда танки начали обстреливать Белый дом в 1993 году. По его мнению, гражданской войны было не избежать.

По словам Хохолова, на жителей Урала он не в обиде за свои заочные похороны. Негативные эмоции он испытывает только к владельцам "Уфалейникеля", которые сделали всё для того, чтобы комбинат "загнулся".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что военный из России, который якобы погиб при крушении Ил-20 в Сирии.

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