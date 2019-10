Москвич обвинил Apple в "доведении его до гомосексуализма"

Житель Москвы подал в суд иск на один миллион рублей на компанию Apple.

Об этом сообщает агентство новостей "Говорит Москва".

По словам мужчины, корпорация склонила его к гомосексуализму, ухудшив, тем самым, качество его жизни.

В своем иске москвич пишет, что летом минувшего года неизвестные зачислили на его кошелек 69 GaiCoins. Транзакция был сопровожден сообщение Don't blame until you do that, что в переводе на русский означает "Не осуждай, не попробовав".

Житель Москвы признается, что прислушался к совету и "погряз в однополых отношениях". Компания Apple, заявляет истец, подтолкнула его к гомосексуализму. Произошедшие же перемены в его личности причиняют ему "нравственные страдания и душевный вред".

Пресненский районный суд сообщил, что дело готовится к рассмотрению.

Ранее специалисты выяснили, что среднестатистическому российскому учителю нужно будет копить на новый iPhone — главное детище Apple — пять месяцев.

Читайте также:

Мобильная связь в РФ подорожала впервые с 2017 года.