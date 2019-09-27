Жительница Нижнего Новгорода нашла в мусорном контейнере живого удава

Жительница Нижнего Новгорода обнаружила в мусорном контейнере живого удава.

Об этом сообщается на странице Нижегородского экзотариума в социальной сети "ВКонтакте".

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Удав находился в садке — приспособлении для хранения пойманной во время рыбалки рыбы.

Как поясняют сотрудники экзотариума, женщина позвонила им и сообщила о своей находке. Позже неравнодушная жительница Нижнего Новгорода сама привезла удава специалистам.

Рептилия не истощена и находится в хорошем состоянии, отметили в экзотариуме.

Это свидетельствует о том, что хозяин заботился о своем питомце, решили сотрудники центра. Должно быть, предполагают специалисты, не он, а кто-то другой вынес садок с удавом к мусорному контейнеру.

В данный момент работники экзотариума пытаются разыскать хозяина удава.