В Приморье за браконьерство в водах РФ задержали 262 рыбака из КНДР

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщили сотрудники пресс-службы российского ведомства, передает ТАСС.

Граждане КНДР были задержаны за браконьерство "в исключительных экономических водах России".

Напомним, что полторы недели тому назад приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и одиннадцать мотоботов, занимавшихся браконьерством.

Когда российские пограничники предприняли попытку задержать преступников, те оказали им вооруженное сопротивление. Трое сотрудников в результате столкновения получили ранения.