В Уфе после стрельб Росгвардии на полигоне пули находили у жилых домов

Ленинский районный суд города Уфы запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Дело в том, что пули попадали в жилые дома.

Во избежание повторения ситуации Ленинской районный суды запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне № 6795 автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и автоматические гранатометы.

Средства массовой информации Башкортостана сообщают, что недовольное решением суда руководство Росгвардии задумалось о переносе полигона в другое место.