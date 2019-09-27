Ленинский районный суд города Уфы запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие.
Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Дело в том, что пули попадали в жилые дома.
Во избежание повторения ситуации Ленинской районный суды запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне № 6795 автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и автоматические гранатометы.
Средства массовой информации Башкортостана сообщают, что недовольное решением суда руководство Росгвардии задумалось о переносе полигона в другое место.
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