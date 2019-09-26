Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в общем и целом здоров, но испытывает недомогание из-за того, что болеет ОРЗ.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, сообщает ЧГТРК "Грозный".
На материал обратило внимание российское интернет-издание Znak.
Сегодня, отметим, в новостных Telegram-каналах начала публиковаться информация о том, что Рамзан Кадыров якобы серьезно болен. Сообщалось также, что главу Чеченской Республики даже собираются отправить в Москву на лечение.
Эльхан Сулейманов же заявил, что здоровью руководителя Чечни ничего не угрожает. ОРЗ, от которого и страдает Кадыров, совершенно нормальное явление для любого организма в период сезонных климатических изменений, отметил глава Министерства здравоохранения республики.
Слухи о наличии у Рамзана Кадырова серьезного заболевания появились не из ниоткуда — ранее глава Чечни сам заявил о своей временной нетрудоспособности, назначив исполняющим обязанности руководителя региона премьера Муслима Хучиева.
Недавно Рамзан Кадыров заявил, что гордится своим нахождением в санкционных списках Соединенных Штатов Америки и стран Европы.
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