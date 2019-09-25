В электричках регионов России проводятся дискотеки и мастер-классы

Пригородные пассажирские компании регионов Российской Федерации организовывают в электричках дискотеки, концерты, мастер-классы и фотозоны.

Об этом сообщает сетевое издание "Городской информационный канал m24. ru".

Таким оригинальным способом, пишут авторы материала, компании пытаются привлечь пассажиров к поездкам на пригородных поездах.

Забайкальская пригородная пассажирская компания, например, устроила в одной из своих электричек празднование Масленицы, а затем — вечеринку.

Для этого в вагонах электрички убрали сидения и разместили необходимое электрооборудование. Компания не получила прибыли с этой акции — вечеринка уже входила в стоимость билета.

В руководстве Забайкальской пригородной пассажирской компании подтвердили, что это было имиджевое мероприятие, и заработать на нем никто не собирался.

Северная пригородная пассажирская компания же в свою очередь устроила "Ночь в электричке". Желающие могли бесплатно прогуляться по электропоезду. В вагонах происходило активное действо — мастер-классы, конкурсы, выступления приглашенных артистов.

Ранее сообщалось, что в Германии крупнейший железнодорожный оператор уволил проводницу за съемки порнографических роликов прямо на рабочем месте.

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