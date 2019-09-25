Школы Красноармейского муниципального района Челябинской области отменили занятия младших классов из-за низкой температуры в учебных классах. Старшеклассникам сократили время занятий.
Чиновники региона не смогли прокомментировать ситуацию. Министр образования области Александр Кузнецов пообещал разобраться в ситуации. По его словам, скорее всего есть какие-то объективные причины, которые не позволили дать отопление в Красноармейском муниципальном районе.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 сентября поручил главам регионов начать отопительный сезон раньше, чтобы обеспечить челябинцев теплом.
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.