В школах Челябинска отменили занятия из-за отсутствия отопления

Школы Красноармейского муниципального района Челябинской области отменили занятия младших классов из-за низкой температуры в учебных классах. Старшеклассникам сократили время занятий.

Чиновники региона не смогли прокомментировать ситуацию. Министр образования области Александр Кузнецов пообещал разобраться в ситуации. По его словам, скорее всего есть какие-то объективные причины, которые не позволили дать отопление в Красноармейском муниципальном районе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 сентября поручил главам регионов начать отопительный сезон раньше, чтобы обеспечить челябинцев теплом.