В октябре в Россию вернется тепло выше климатической нормы

В октябре в западной, европейской части России — в том числе и в Московской области — будет тепло.

Об этом в беседе с корреспондентом "Российской газеты" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

По словам специалиста, температура выше климатической нормы ожидается также, например, в Архангельской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Придет тепло, обещает Роман Вильфанд, и в Красноярский край, и, например, в Чукотский автономный округ.

Холоднее же привычных показателей будет в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской областях, а также в Республиках Хакасия и Тува.

Отметим, что прогнозы Романа Вильфанда соответствуют прошлым сообщениям Гидрометцентра. Специалисты, напомним, сообщали, что так называемое "бабье" лето наступит в октябре. Осенью, говорили они, тепла ждать не стоит.

Примечательно, что июль текущего года стал самым жарким месяцем на планете Земля за всю историю метеорологических наблюдений.

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