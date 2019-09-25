В Бурятии приостановили работу двух детсадов и двух школьных столовых

В Джидинском районе Бурятии судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность сразу четырех социальных объектов.

В поле зрения сотрудников Роспотребнадзора попали образовательные учреждения сел Джида и Енхор - два детских сада и пищеблоки средних общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Причиной стала вода. В ней обнаружили общие колиформные бактерии, которые могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний. Также выяснилось, что водозаборы, используемые в учреждениях для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, не имеют санитарно-эпидемиологического заключения.

На сегодняшний день деятельность двух детских садов приостановлена. Дети начнут посещать дошкольные учреждения после устранения выявленных нарушений. В двух общеобразовательных школах приостановлена работа пищеблока.

Во избежание несанкционированного возобновления работы руководители образовательных учреждений предупреждены об административной и уголовной ответственности. В течение срока административного наказания судебный пристав будет осуществлять проверку надлежащего исполнения требований исполнительных документов.

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Фото: http://egov-buryatia.ru/minobr