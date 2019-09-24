Байкальский омуль в нерест будут охранять

Заместитель директора «Росзаповедцентра» Артур Мурзаханов направлен в Прибайкалье, чтобы создать и, вероятно, возглавить сводную оперативную группу для защиты байкальского омуля от браконьеров во время нереста. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры Иркутской области.
Сохранение омуля - уникального обитателя Байкала - это задача не только государственных служб и ведомств, но и всех граждан. Учитывая ограниченную способность омуля к ежегодному нересту и длительное достижение им половозрелого возраста, браконьерство в этот период может нанести непоправимый урон популяции и привести к ее катастрофическому снижению, говорят в прокуратуре.
Напомним, 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Росрыболовстве отмечают, что в Иркутской области снижается число браконьеров-рыболовов. Но популяция омуля все еще под угрозой.
Рыбозаводы Прибайкалья, чтобы восстановить популяцию уникальной рыбы, занимаются выведением и подращиванием мальков с тем, чтобы выпускать их в озеро.
В 2018 году рыбоводные заводы «Главрыбвода» впервые за пять лет заложили на инкубацию больше 500 млн икринок байкальского омуля.
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Фото: ru.wikipedia.org
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