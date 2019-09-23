В Кунцево построят школу с IT-полигоном

В районе Кунцево на западе Москвы появится школа на 825 мест с IT-полигоном.

"Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на строительство трехэтажной школы с техническим этажом на 825 учеников в районе Кунцево", — рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Мосгосэкспертиза) Валерий Леонов, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

Одним из главных достоинств новой школы станет IT-полигон, где будут зоны теоретических занятий, демонстраций моделей и робототехники, а также кабинет самотестирования.

Первые IT-полигоны начали появляться в московских школах в 2018 году. По словам руководителя столичного Департамента образования и науки Исаака Калины, они призваны помочь школьникам преодолеть барьеры в практическом освоении высокотехнологичных устройств, а также способствовать развитию технологического лидерства в России. Напомним, что с той же целью с 1 сентября этого года в школах Москвы заработали первые IT-классы.