В Гидрометцентре рассказали о затяжном похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о затяжном похолодании, которое накроет центральную часть страны. По ее словам, среднесуточная температура в центральном регионе России составит 6-7 градусов выше нуля.

На севере Центрального округа, в Татарстане и Башкаростане ожидаются ночные заморозки до -3 градусов по Цельсию, а также сильный порывистый ветер 15-20 м/с. Также в обозначенных регионах будут наблюдаться осадки: дождь и мокрый снег.