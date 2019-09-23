Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о затяжном похолодании, которое накроет центральную часть страны. По ее словам, среднесуточная температура в центральном регионе России составит 6-7 градусов выше нуля.
На севере Центрального округа, в Татарстане и Башкаростане ожидаются ночные заморозки до -3 градусов по Цельсию, а также сильный порывистый ветер 15-20 м/с. Также в обозначенных регионах будут наблюдаться осадки: дождь и мокрый снег.
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?