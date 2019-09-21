В селе Айкино республики Коми торжественно открыли новые пластиковые окна и балконные двери в детском саду.
Об этом, ссылаясь на местные средства массовой информации, сообщает российское интернет-издание TJ.
Как пишет, например, издание "Вперед", на торжественной церемонии присутствовали не только заведующая детсадом, представители роидтельского комитета и чиновники, но и дети.
Сообщается, что в ходе мероприятия были перерезаны красные ленточки.
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