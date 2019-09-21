В селе Коми чиновники торжественно открыли новые окна в детском саду

В селе Айкино республики Коми торжественно открыли новые пластиковые окна и балконные двери в детском саду.

Об этом, ссылаясь на местные средства массовой информации, сообщает российское интернет-издание TJ.

Как пишет, например, издание "Вперед", на торжественной церемонии присутствовали не только заведующая детсадом, представители роидтельского комитета и чиновники, но и дети.

Сообщается, что в ходе мероприятия были перерезаны красные ленточки.