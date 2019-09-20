На Камчатке вулкан Шевелуч присыпал пеплом 2 поселка

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км над уровнем моря. По данным спутников, 194-километровый шлейф от выброса движется на юго-восток от вулкана в сторону Камчатского залива.

Как рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, текущее извержение Шивелуча началось 1 января 2019 года. С начала века это уже девятое извержение вулкана.

20 сентября незначительное выпадение пепла зарегистрировано в двух камчатских поселках после выброса из кратера вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, утром 20 сентября на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс до 4000 м. Зарегистрировано незначительное выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского района. Угроза для жизни людей отсутствует", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Шивелуче продолжается рост лавового купола, отмечается сильная фумарольная активность и сход раскаленных лавин. Вулкану присвоен повышенный - оранжевый код опасности для авиации.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано.

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Фото: kscnet.ru