В Смоленской области на 20 и 21 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.
Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
Заявление специалистов передает агентство новостей РИА.
Сейчас в регионе +11 градусов по Цельсию, но завтра и послезавтра ожидается похолодание до -3 градусов.
В МЧС предупредили, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии — многие местные жители наверняка будут использовать обогревательные приборы, поясняют специалисты.
Также вероятны случае переохлаждения среди населения, передает агентство новостей РИА.
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