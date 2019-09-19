В Смоленской области из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

В Смоленской области на 20 и 21 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Заявление специалистов передает агентство новостей РИА.

Сейчас в регионе +11 градусов по Цельсию, но завтра и послезавтра ожидается похолодание до -3 градусов.

В МЧС предупредили, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии — многие местные жители наверняка будут использовать обогревательные приборы, поясняют специалисты.

Также вероятны случае переохлаждения среди населения, передает агентство новостей РИА.