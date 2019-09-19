90-летний житель Бурятии нашел под полом своего дома ружье 1962 года

90-летний житель села Байкальское обнаружил под полом в летней кухне своего дома ружье 1962 года выпуска.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии по Бурятии, сообщают местные средства массовой информации.

Как сообщает "Информ Полис", пенсионер добровольно сдал оружие марки "ТОЗ" сотрудникам правоохранительных органов.