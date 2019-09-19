90-летний житель села Байкальское обнаружил под полом в летней кухне своего дома ружье 1962 года выпуска.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии по Бурятии, сообщают местные средства массовой информации.
Как сообщает "Информ Полис", пенсионер добровольно сдал оружие марки "ТОЗ" сотрудникам правоохранительных органов.
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Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.