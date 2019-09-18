В одном из Подмосковных лесов обнаружили гору ксерокопий личных документов россиян. В свалке папок находятся копии паспортов, трудовых книг и дипломов о высшем образовании. На бумагах отчетливо просматриваются личные данные их владельцев. Находку сделали местные жители, они и обратились в правоохранительные органы.
Активисты, подхватившие тему, определили, что документы связаны с Всероссийским учебно-научным методическим центром при Минздраве РФ, который занимается выдачей сертификатов медикам и фармацевтам. Заместитель директора ведомства пояснил, что документы могли быть сданы на предприятие, которое занимается утилизацией мусора. Дальнейшую их судьбу чиновник не может прокомментировать.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на лондонской свалке обнаружили секретные документы о разработке биологического оружия. Документы из мусорного бака могут относиться к военно-научному центру Портон-Дауну в Уилтшире. Ее называют самой секретной лабораторией в мире.
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