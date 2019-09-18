В Комсомольске-на-Амуре ожидается новая волна паводка

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Комсомольске-на-Амуре прогнозируются сильные дожди, которые могут вызвать новые подтопления. По состоянию на утро среды, уровень реки зафиксирован на отметке 792 см.
"По прогнозам метеорологов, сегодня, в среду 18 сентября, во второй половине дня и завтра в течение всего дня в нашем городе ожидается сильный дождь, предполагается выпадение до 60 мм осадков. Существует высокая вероятность подтопления ряда улиц и дворовых территорий. Коммунальные службы города будут прилагать все необходимые усилия для того, чтобы оперативно перекачивать дождевую воду и устранять последствия непогоды", — говорится в сообщении пресс-службы администрации.
Местных жителей просят вечером не выходить на улицу без особой необходимости, по возможности не пользоваться личным автотранспортом.
Напомним, что сложная гидрологическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре сохраняется более месяца. Наводнение такого масштаба было в регионе в 2013 году.
По данным МЧС Хабаровского края, на утро среды в Комсомольске-на-Амуре подтопленными остаются 438 жилых домов, 1121 приусадебный участок, в пунктах временного размещения проживают 35 человек, из них 11 — дети.
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Фото: kmscity. ru
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