В Краснодаре арестовали трех мужчин из-за похищения невесты

Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы за похищение невесты. Подсудимые утверждали, что не нарушали закон, а следовали древнему кавказскому обычаю.

Всем трем подсудимым назначили срок заключения от 6 до 8 лет в зависимости от роли каждого участника преступления. Инцидент произошел в январе 2018 года. 28-летний житель Пензенской области Арсен Сарян пригласил на встречу жительницу Краснодара. Мужчина подговорил двух своих друзей помочь ему. Во время встречи девушка отказалась разговаривать с Саряном, тогда трое мужчин силой затолкали ее в машину и пытались похитить. Происходящее увидели мимо проходящие люди и вызвали полицию. Правоохранители задержали подозреваемых и освободили девушку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о попытке похищения невесты, которая переросла в перестрелку с сотрудниками полиции. Вооружившись обрезом, «жених» направился в гаражный массив, рядом со своим домом. Там он напал на одного из автолюбителей: наставил на него оружие и потребовал выйти из машины. Сев за руль «Жигулей», Азамат отправился за невестой.

Читайте также:

Похищение "невесты-десятиклассницы" обернулось уголовным делом