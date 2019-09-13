Житель Уфы выиграл в лотерею один миллион рублей.
Об этом, ссылаясь на официальный сайт оператора лотерей "Столото", сообщают местные средства массовой информации.
Счастливчик потратил на билет всего 40 рублей.
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