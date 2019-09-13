Василий Голубев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием

Выступая 12 сентября на торжественном собрании, посвященном 270-летию донской столицы, губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил великий город и отметил, что для его развития необходим новый импульс.

Как считает губернатор, необходимым стимулом станет реализация нацпроектов, тем более на Дону уже активно к ней приступили. Голубев отметил, что это задача всего региона сделать Ростов-на-Дону безопасным для горожан и гостей и максимально комфортным.

Отметим, что работа по улучшению благосостояния в Ростове вовсю кипит. В микрорайоне Суворовском, например, открылась одна из самых крупных школ, до конца этого года распахнет свои двери для школьников и второе учебное заведение. Также в планах на ближайшее время построить шесть детских садиков и заняться благоустройством общественных мест, своего обновления ждут набережная реки Темерник и парки "Осенний" и "Вересаево".

Также запланированы капитальный ремонт консультативной поликлиники при Областной детской больнице и строительство хирургического центра инновационных технологий. На базе государственного технического университета появился научно-образовательный центр. Ну и никуда без укрепления физического здоровья. В Северном микрорайоне построят современный спорткомплекс, который поможет организовать полезный досуг для подрастающего поколения.

Также Василий Голубев убежден, что будущее любого крупного мегаполиса в современных реалиях сложно представить без концепции "умного города". Интеллектуальные технологии должны помогать в управлении городскими структурами, они должны пронизывать все сферы — социальные, включая ЖКХ, экономические, политические.

Василий Голубев напомнил, что Ростов-на-Дону, город-миллионник, по праву может гордиться тем, как быстро идет его развитие. Например, малый бизнес опережает средние темпы роста экономики, причем это далеко не только торговля, но и инновационные стартапы, которые активно поддерживают власти города.

Торжественное выступление губернатор закончил вручением памятных областных наград заслуженным ростовчанам.