Новый складской комплекс в Ростовской области: перспективы для региона

9 сентября в станице Грушевской, что в Аксайском районе, открыл свои двери новый складской комплекс. Размеры объекта поражают: площадь FM Logistic Восток — 36 000 кв. м.

Стоит отметить, что судьба этого объекта была решена еще в мае 2018 года на экономическом форуме в Петербурге — именно тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашение о возведении здания с директором FM Logistic Восток Кристофом Мениваром, а уже через неделю в торжественной обстановке "виновники" торжества заложили памятную капсулу, отметив так символично начало работ по строительству масштабного объекта.

За строительство объекта, входящего в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов", взялись основательно. Всего за год и три месяца комплекс со складами уже радовал глаз создателей. Также были построены здания для технического обслуживания и корпус для бытовых нужд и администрации площадью 1,3 тысяч кв. м. На проект в общей сложности было потрачено 2,5 млрд рублей.

Как отметила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, развитие логистики перспективно и значимо для всего юга России, поскольку подобные объекты способствуют процветанию интернет-торговли и привлекают в регион торговые компании из разных уголков страны.

Немаловажен тут и социальный аспект, ведь появление столь крупного логистического объекта обеспечит свыше 200 новых рабочих мест.