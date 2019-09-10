Житель Калининградской области отправлял покупателям пустые коробки

Житель Калининградской области, торговавший различными товарами в сети интернет, отправлял покупателям по почте пустые коробки.

Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службу УМВД по региону.

27-летний мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже самых различных товаров — бытовой техники, запчастей для велосипедов, часов. Заинтересовавшихся предложенным им товаром покупателей он просил перечислить ему предоплату, а после высылал обманутым россиянам пустые коробки.

В апреле текущего года, например, предприимчивый житель Калининградской области под видом продажи дорогостоящих комплектующих для велосипеда отправил покупателю из Москвы картонную коробку с мусором.

Примечательно, что задержанный в большинстве случаев пользовался банковскими картами друзей и знакомых.