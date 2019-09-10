Житель Калининградской области, торговавший различными товарами в сети интернет, отправлял покупателям по почте пустые коробки.
Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службу УМВД по региону.
27-летний мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже самых различных товаров — бытовой техники, запчастей для велосипедов, часов. Заинтересовавшихся предложенным им товаром покупателей он просил перечислить ему предоплату, а после высылал обманутым россиянам пустые коробки.
В апреле текущего года, например, предприимчивый житель Калининградской области под видом продажи дорогостоящих комплектующих для велосипеда отправил покупателю из Москвы картонную коробку с мусором.
Примечательно, что задержанный в большинстве случаев пользовался банковскими картами друзей и знакомых.
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