В Подмосковье спасатели нашли и вывели из леса потерявшуюся при сборе грибов многодетную семью из пяти человек.
Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Согласно предоставленной информации, в поисках грибов несчастные бродили до самого вечера, а когда стемнело, поняли, что потерялись и не смогут самостоятельно выйти из леса.
Спасатели отметили, что ни взрослым, ни троим детям медицинская помощь не понадобилась.
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