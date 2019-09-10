В Подмосковье спасатели спасли потерявшуюся в лесу многодетную семью

В Подмосковье спасатели нашли и вывели из леса потерявшуюся при сборе грибов многодетную семью из пяти человек.

Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Согласно предоставленной информации, в поисках грибов несчастные бродили до самого вечера, а когда стемнело, поняли, что потерялись и не смогут самостоятельно выйти из леса.

Спасатели отметили, что ни взрослым, ни троим детям медицинская помощь не понадобилась.