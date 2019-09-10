Москвичам будут напоминать о необходимости вакцинации детей через СМС

Жителям Москвы будут отправляться СМС с напоминанием о необходимости отвести их ребенка на прививку.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города Москвы.

В СМС также будет содержаться информация о том, какие последствия для здоровья может повлечь отказ от процедуры.

Глава ведомства Алексей Хрипун отметил, что в базе данных столичного Департамента здравоохранения содержатся данные прививочных карт порядка 2 миллионов детей.