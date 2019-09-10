Жителям Москвы будут отправляться СМС с напоминанием о необходимости отвести их ребенка на прививку.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города Москвы.
В СМС также будет содержаться информация о том, какие последствия для здоровья может повлечь отказ от процедуры.
Глава ведомства Алексей Хрипун отметил, что в базе данных столичного Департамента здравоохранения содержатся данные прививочных карт порядка 2 миллионов детей.
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