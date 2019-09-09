Значительная часть потенциальных покупателей жилья в Москве в текущем году остановила свой выбор на новостройках.
В связи с этим объем сделок со вторичной недвижимостью оказался ниже привычного уровня, сообщает риэлтерское агентство ИНКОМ-недвижимость.
Специалисты связывают резкий рост спроса на новостройки с новостями о скором росте цен на них. Эксперты отмечают, что повальную покупку новостроек в столице из-за влияния информационного поля можно считать эмоциональными и необдуманными действиями покупателей.
Напомним, что с июля текущего года в Российской Федерации вступили в силу новые правила строительства жилья. Отныне застройщики не могут привлекать к финансированию стройки средства дольщиков. Согласно закону, компании обязаны теперь пользоваться лишь собственными средствами.
На самом же деле, отметим, далеко не все компании перешли на новый режим работы.
Ранее в Москве был установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир — так, застройщики предлагали жителям столицы купить студию в 11,6 квадратных метров за 2,7 миллиона рублей.
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