Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Прикамье

Исполнитель роли Арменки в популярном российском телесериале "Реальные пацаны" избран депутатом Осинской городской думы.

Об этом агентству новостей РИА сообщили в избиркоме по Пермскому краю.

Представители избиркома отметили, что Армен Бежанян является директором ООО "Главное осинское лесное хозяйство".

Сообщается, что 57-летний Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия".

Напомним, что вчера, 8 сентября, в единый день голосования, выборы различного уровня прошли в 85 регионах Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что британский актер Кит Харрингтон, получивший мировую известность за роль Джона Сноу в телесериале "Игра престолов", может сняться в блокбастере студии Marvel.

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