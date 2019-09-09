В связи с избирательной кампанией в РФ возбуждено 11 уголовных дел

В ходе избирательной кампании в РФ в текущем году возбуждено 11 уголовных дел, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Дела были заведены, в частности, в Москве, в Тыве, в Новосибирской области, в Татарстан. Одно из них связано с ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли четыре члена избиркома.

Всего же в МВД поступило 3654 сообщения о возможных правонарушениях, 1915 пока находятся на рассмотрении, составлено 237 административных протокола, вынесено 90 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что в целом единый день голосования прошел достаточно спокойно. Только в Петербурге были случаи удаления наблюдателей с участков.

В четырех регионах будут отменены итоги голосования по восьми участкам из-за нарушений, не позволяющих абсолютно точно определить волеизъявление избирателей.

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