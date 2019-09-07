В Москве построили самую большую школу в России

В Москве закончили строительство самой большой школы в России, которая рассчитана на 2,5 тысячи мест. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы закончили самую большую школу в России. Получили разрешение на ввод", - сказал он, передает агентство городских новостей "Москва".

Само здание состоит из нескольких блоков: начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивной зоны. У начальной и старшей школы будут свои внутренние дворы с зонами для спорта и отдыха. В столовой откроют два зала, один из которых будет для учеников младших классов. В школе предусмотрены комнаты для отдыха, хореографические залы и даже несколько спален.

В здании начнет свою работу экспериментальный учебный центр, в котором будут комнаты для кружков и секций, лингвистический блок и специализированные классы для естественных наук.