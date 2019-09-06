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В Москве пройдут Дни культуры и кино Казахстана

Россия » Центр » Москва print

Ближайшие пять дней в столице ознаменуются проведением Дней культуры Казахстана. С 7 по 11 сентября москвичи познакомятся с лучшими образцами музыкального и хореографического искусства соседнего государства, увидят новые работы казахстанских кинематографистов, посетят модернизированный национальный павильон на ВДНХ.

На пресс-конференции, прошедшей в преддверии мероприятия, министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова особо отметила, что целью Дней культуры является знакомство россиян с новыми творческими достижениями республики. Министр добавила: "Российско-казахстанские отношения сейчас находятся на подъёме и успешно развиваются во всех направлениях, в том числе и в области культуры". При этом Актоты Райымкулова привела знаменитое высказывание Нурсултана Назарбаева, что "Россия — это Богом данный сосед Казахстана", и дальнейшее укрепление дружеских отношений между Россией и Казахстаном, обмен опытом между нашими творческими коллективами и исполнителями имеют огромный потенциал.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил "невероятные изменения, которые произошли в Казахстане за последние 28 лет, со времени обретения страной независимости, — теперь это страна, устремленная в будущее". Он сказал, что Астана за это время превратилась в мировой научный и культурный центр. И в этом огромная роль первого президента страны Н. Назарбаева. Поэтому заслуженно этот город теперь называется Нурсултан. Михаил Швыдкой сообщил также, что Нурсултан Назарбаев лично будет открывать Дни культуры Казахстана на ВДНХ и представит современное искусство республики. Михаил Швыдкой отметил, что Дни культуры Казахстана в России, несомненно, вызовут огромный интерес у москвичей и станут новым этапом в развитии культурных связей между нашими странами.

Казахско-русские культурные связи насчитывают не одну сотню лет. Первая декада казахской культуры и искусства была проведена в СССР еще в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны в Алматы работали выдающиеся мастера советского кино — Эйзенштейн, Пудовкин, за короткий срок на Казахфильме было снято более 20 полнометражных фильмов. Тогда же в республике творила королева советского балета Галина Уланова. В этой связи известный казахский кинорежиссер Рустем Абрашев заметил, что его соотечественники воспитаны на великой русской культуре и киноискусстве, и это не могло не сказаться на казахском кинематографе. Он добавил — культура и искусство не знают никаких национальных и языковых преград и границ, и мы должны развивать эти взаимоотношения.

В субботу москвичей ждут на ВДНХ

Нынешняя программа Дней культуры Казахстана стартует 7 сентября с торжественного открытия казахстанского павильона на ВДНХ, где выступят солисты театра "Астана балет". Артисты исполнят несколько запоминающихся хореографических композиций. Заслуженный деятель Казахстана, солист Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Нурлан Бекмухамбетов и этно-фольклорный ансамбль "Астана сазы", в рамках субботнего гала-концерта, подарят гостям выставки русскую народную песню "Живет моя отрада".

Также на открытии Дней культуры москвичи смогут познакомиться с творчеством яркой и неповторимой звезды казахской оперной сцены Салтанат Ахметовой. Она исполнит композицию "Соловьи Великой Степи" совместно с лауреатами международных конкурсов Айзадой Капоновой и Анастасией Кожухаровой.

Ещё одним сюрпризом гала-концерта станет выступление Данелии Тулешовой, победительницы телепроекта "Голос. Дети-4" (Украина), с композицией французской певицы ZAZ "Je Voux".

Прекрасным дополнением праздничной программы явятся номера творческих коллективов "The Jigits", "El Divas", трио кобызистов и виртуозного домбриста, лауреата международных конкурсов Абылая Тлепбергенова. Мастера исполнительского искусства продемонстрируют многообразную палитру культуры казахского народа.

Марафон казахстанских жемчужин кинематографа

С 9 по 11 сентября, в рамках Дней культуры, на двух московских киноплощадках пройдут показы казахстанских художественных фильмов. Начнется марафон жемчужин кинематографа в кинозале Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Там москвичи смогут познакомиться с последними работами режиссеров Рустема Абдрашева ("Казахское ханство. Золотой трон", 2018 г.) и Джеффа Веспа ("Амре", 2019 г.).

В свою очередь, в кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической набережной будут демонстрироваться уже известные публике фильмы разных лет: "28 панфиловцев" (режиссеры Андрей Шальопа, Ким Дружинин, 2016 г.), "Поэма о любви" (режиссеры Шакен Айманов, Карл Гаккель, 1954 г.) и "Безбородый обманщик" (режиссер Шакен Айманов, 1965 г.).

Специалисты признают, что казахский кинематограф сейчас развивается ударными темпами. В республике гордятся работами своих режиссёров. Особенно в Казахстане любят серьёзные исторические фильмы, которые обогащают культуру страны. И государство поддерживает развитие кинематографа, создаёт условия для творческих людей. Ведь известно, что кино — это прекрасный способ общения, особенно межнационального общения. И в этом вскоре смогут убедиться жители и гости столицы, посетив киноплощадки Дней культуры Казахстана.

Финальный концерт в Консерватории

Завершаться Дни культуры Казахстана 11 сентября концертом в малом зале Консерватории им. П. И. Чайковского. Там выступят известный пианист Амир Тебенихин и Государственное трио "Forte trio".

Следует отметить, что Амир Тебенихин — обладатель множества международных наград и частый гость в главных концертных залах мира: Карнеги-Холл (Нью-Йорк), Большой Зал Московской Консерватории, Вигмор-Холл (Лондон), залах Плейель и Корто (Париж). На финальном мероприятии Дней Казахстана в России, Амир исполнит композиции Н. Мендыгалиева "Легенда о домбре" и Ф. Листа "Соната си-минор".

Не меньший статус в музыкальном сообществе имеет и Государственное трио "Forte Trio". Это один из самых известных камерно-инструментальных ансамблей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. "Forte Trio" регулярно представляет казахстанское искусство на самых престижных мировых площадках, участвует во многих международных музыкальных фестивалях. В Консерватории им. П. И. Чайковского они исполнят "Четыре времени года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяцоллы и поэму "Кёроглы" Армана Жайыма.

Дни культуры Казахстана - чрезвычайно важное событие, поскольку Казахстан был и остается зоной интересов Российской Федерации, так же, как и Россия — по-прежнему остается зоной интересов Казахстана. Проводимое мероприятие носит условное название, поскольку одну культуру от другой отделить практически невозможно. Так, русскую культуру невозможно представить без имен Абая Кунанбаева, Джамбула Джабаева, Мухтара Ауэзова. Точно так же и казахскую культуру невозможно представить без Пушкина, Лермонтова, Чайковского. Организаторы мероприятия уверены, что москвичи получат истинное удовольствие от того, что будет происходить в рамках Дней культуры в ближайшие дни.

Фото превью: bnews.kz

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