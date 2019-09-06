Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ ЯНАО.
Согласно предоставленной информации, 16-летний юноша создал фейковую страницу в социальной сети под именем Ангелина. От лица молодой девушки подросток и вел переписку с мужчинами.
Под различными предлогами парень просил доверчивых и общительных мужчин перевести деньги на его банковский счет.
Примечательно, что подозреваемый в преступлениях юноша свою вину всецело и полностью признает.
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Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.