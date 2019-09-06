В ЯНАО подросток притворялся девушкой и выманивал из мужчин деньги

Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ ЯНАО.

Согласно предоставленной информации, 16-летний юноша создал фейковую страницу в социальной сети под именем Ангелина. От лица молодой девушки подросток и вел переписку с мужчинами.

Под различными предлогами парень просил доверчивых и общительных мужчин перевести деньги на его банковский счет.

Примечательно, что подозреваемый в преступлениях юноша свою вину всецело и полностью признает.