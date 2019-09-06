Путин назвал Камчатку самым красивым местом в России

Самым красивым местом в России президент Владимир Путин считает Камчатку. Он назвал дальневосточный полуостров "бриллиантом".

Глава государства заявил, что поможет поддержать единственный в стране музей вулканов "Вулканариум". Он ведет активную социальную деятельность, но она часто не окупается, поэтому основатель культурного учреждения Сергей Самойленко попросил федеральной поддержки.

Путин высоко оценил его работу, выразив благодарность, и рассказал о готовящемся списке направлений в культурной сфере, которые должны будут получить особую поддержку. Также президент пообещал, что привлечет к решению этого вопроса Русское географическое общество.

Ранее Владимир Путин назвал "придурками" тех, кто считает дальневосточные регионы "балластом страны", требующим только льгот и вложений.

Источник фото: сайт Кремля