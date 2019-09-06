Самым красивым местом в России президент Владимир Путин считает Камчатку. Он назвал дальневосточный полуостров "бриллиантом".
Глава государства заявил, что поможет поддержать единственный в стране музей вулканов "Вулканариум". Он ведет активную социальную деятельность, но она часто не окупается, поэтому основатель культурного учреждения Сергей Самойленко попросил федеральной поддержки.
Путин высоко оценил его работу, выразив благодарность, и рассказал о готовящемся списке направлений в культурной сфере, которые должны будут получить особую поддержку. Также президент пообещал, что привлечет к решению этого вопроса Русское географическое общество.
Ранее Владимир Путин назвал "придурками" тех, кто считает дальневосточные регионы "балластом страны", требующим только льгот и вложений.
Источник фото: сайт Кремля
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.