Авиабилеты по России и за рубеж резко подешевели

С наступлением осени подешевели авиабилеты на некоторых заграничных маршрутах на 30-43%, а на курорты РФ - на 6-15%, заявил PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.

По его словам, на данный момент дешевле всего посетить Анапу - перелет туда-обратно будет стоить меньше 9 тысяч рублей. Чуть дороже обойдутся билеты в Крым и Сочи.

Говоря о зарубежье, в пример Дзенис привел болгарский Бургас, куда в этом месяце билеты доступны за 8 тыс. 267 рублей - на 43% дешевле, чем летом.

Среди других выгодных направлений он назвал "Интерфаксу" хорватский курорт Пула (9 тыс. 972 рубля), болгарскую Варну (9 тыс. 191 рубль), Мальту (15 тыс. 119 рублей), Марсель (11 тыс. 598 рублей).

Напомним, ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что не видят оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. В ведомстве считают, что сообщения о возможном их подорожании на 10% к концу года являются "шантажом пассажиров".

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