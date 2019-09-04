Азартный топ-менеджер из Казани похитил деньги из хранилища банка

Прокуратура Казани сообщила о начале уголовного производства в отношении директора операционного офиса местного филиала банка. Топ-менджер был объявлен в розыск еще год назад, однако задержать его удалось только в июле текущего года.

С декабря 2017 года по сентябрь 2018 года директор филиала похищал деньги из хранилища. Для этого у него была особая схема с привлечением главного кассира банка в качестве соучастника. Глава филиала давал распоряжение на фиктивные кассовые операции, затем кассир заменяла реальные банкноты на фальшивые. Ему удалось похитить около 120 миллионов рублей.

Задержанный топ-менджер признал свою вину. Он рассказал, что проиграл все деньги на бирже. На его банковском счету обнаружили 4 миллиона рублей.