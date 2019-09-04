Xzibit выступит 7 сентября в Москве на бесплатном концерте

Известный американский рэпер Xzibit станет хедлайнером грандиозного концерта на ВДНХ, который пройдет 7 сентября и закроет фестиваль "Ритм моего города".

Увидеть выступление хип-хоп исполнителя можно будет после 21:00 на площади Промышленности ВДНХ. Также в рамках концерта состоится финал конкурса рэп-исполнителей. Победителей поздравят Лигалайз, Смоки Мо и Батиштой.