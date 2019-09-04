Известный американский рэпер Xzibit станет хедлайнером грандиозного концерта на ВДНХ, который пройдет 7 сентября и закроет фестиваль "Ритм моего города".
Увидеть выступление хип-хоп исполнителя можно будет после 21:00 на площади Промышленности ВДНХ. Также в рамках концерта состоится финал конкурса рэп-исполнителей. Победителей поздравят Лигалайз, Смоки Мо и Батиштой.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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