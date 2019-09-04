При оформлении буклетов и другой сувенирной продукции к Восточному экономическому форуму вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста в Бангкоке.
Минпромторг признал ошибку в Instagram. В ведомстве поблагодарили гостей мероприятия за внимательность и справедливую критику и пообещали исправить "досадное недоразумение" в кратчайшие сроки.
"Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в среду глава минпромторга Денис Мантуров опроверг информацию о своей отставке. "Что мне комментировать, это бред сумасшедшего", - сказал он.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.