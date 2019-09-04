Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019

При оформлении буклетов и другой сувенирной продукции к Восточному экономическому форуму вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста в Бангкоке.

Минпромторг признал ошибку в Instagram. В ведомстве поблагодарили гостей мероприятия за внимательность и справедливую критику и пообещали исправить "досадное недоразумение" в кратчайшие сроки.

"Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в среду глава минпромторга Денис Мантуров опроверг информацию о своей отставке. "Что мне комментировать, это бред сумасшедшего", - сказал он.