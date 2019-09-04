Майнер из Ингушетии похитил электричества на сумму 130 млн рублей

В Назрановском районе Ингушетии сотрудники ПАО "МРСК Северного Кавказа" обнаружили майнинг-ферму. Внутри объекта были найдены два трансформатора, которые не были зарегистрированы, а также не имели никакой разрешительной документации.

Недалеко от трансформаторов специалисты обнаружили 1,6 тысячи компьютеров для майнинга. Об объекте сразу же доложили в полицию. Сейчас правоохранители ищут владельца фермы, которому грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет. Майнинг-ферма "намотала" электричества на 130 миллионов рублей.