В Назрановском районе Ингушетии сотрудники ПАО "МРСК Северного Кавказа" обнаружили майнинг-ферму. Внутри объекта были найдены два трансформатора, которые не были зарегистрированы, а также не имели никакой разрешительной документации.
Недалеко от трансформаторов специалисты обнаружили 1,6 тысячи компьютеров для майнинга. Об объекте сразу же доложили в полицию. Сейчас правоохранители ищут владельца фермы, которому грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет. Майнинг-ферма "намотала" электричества на 130 миллионов рублей.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.