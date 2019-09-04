Глава минпромторга назвал "бредом сумасшедшего" слухи о своей отставке

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров опроверг информацию о своей отставке.

"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего", - сказал сегодня министр представителям СМИ после заседания Госсовета в рамках Восточного экономического форума.

Мантурову журналисты также задали вопрос о том, может ли он возглавить госкорпорацию "Ростех", сменив на этой должности Сергея Чемезова. На это он ответил, что выполняет задачи, которые ему ставят, а такой не ставил никто.

Напомним, Мантуров является председателем наблюдательного совета "Ростеха".

Ранее в среду о том, что глава минпромторга покинет свой пост и возглавит "Ростех", сообщил телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на собственный информированный источник в ведомстве. По его данным, произойти это может 18 сентября.

Мантуров стал министром промышленности и торговли весной 2012-го.

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