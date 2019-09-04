Президент России Владимир Путин поручил подготовить программу по поддержке Сахалина.
Такое распоряжение глава государства дал на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока с 2025 по 2035 год.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.