Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию по поводу публикации о нем мемов в одном из анонимных Telegram-каналов.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу администрации города, сообщают местные средства массовой информации.
Сергей Кравчук, передает, например, хабаровское агентство новостей "ДВХАБ", посчитал мемы про себя оскорблением.
Любопытно, что после написанного мэром Хабаровска заявления полиция пришла к Алексею Ворсину, местному оппозиционеру. Дело в том, что Telegram-канал, где публиковались мемы, называется "Ворсин мемы".
Оппозиционер же стражам правопорядка заявил, что они пришли к нему зря — никакого отношения к смешным картинкам про главу города он якобы не имеет.
Отметим, что еще несколько дней назад у Telegram-канала "Ворсин мемы" насчитывалось лишь 60 подписчиков, но после появления новостей о жалобе Сергея Кравчука в полицию их количества увеличилось многократно.
Не так давно глава Пушкино Тверской области заявил, что жители населенного пункта "какие-то нежные" - ведь могли бы и сами "что-то сделать" с местной дорогой, пришедшей в негодность.
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