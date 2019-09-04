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Россиян сочли гостеприимными и готовыми помочь в сложной ситуации

Россия print

Сервис для путешествующих Biletix опросил своих пользователей о том, какие черты гостеприимства они находят в жителях России.

В целом гостеприимными россиян считают 75% респондентов, а не согласны с этим только 16%. Главным признаком их радушия назвали готовность помочь в сложной ситуации — 43%. Дружелюбными россиян сочли 5%, а вежливыми и улыбчивыми 11%.

Самыми гостеприимными 32% респондентов назвали жителей южных регионов, включая Кавказ, на втором месте сибиряки (17%), а вот за жителей российского центра "высказались" только 10%.

Ранее в соцсетях был произведен опрос о том, как к приезжим-гастарбайтерам относятся россияне. Выяснилось, что большинство ждет от государства ограничения их въезда.

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