Сервис для путешествующих Biletix опросил своих пользователей о том, какие черты гостеприимства они находят в жителях России.
В целом гостеприимными россиян считают 75% респондентов, а не согласны с этим только 16%. Главным признаком их радушия назвали готовность помочь в сложной ситуации — 43%. Дружелюбными россиян сочли 5%, а вежливыми и улыбчивыми 11%.
Самыми гостеприимными 32% респондентов назвали жителей южных регионов, включая Кавказ, на втором месте сибиряки (17%), а вот за жителей российского центра "высказались" только 10%.
Ранее в соцсетях был произведен опрос о том, как к приезжим-гастарбайтерам относятся россияне. Выяснилось, что большинство ждет от государства ограничения их въезда.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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