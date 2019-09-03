Главным героем площадки онлайн-марафона "Ночь выборов-2019" в Петербурге станет игуана Варвара.
Как сообщил глава комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, она определит самого слабого кандидата и съест его фигуру.
"Совершенно жуткое зрелище. Она в хорошей форме, готовится к битве", - сказал он и добавил, что политика может быть увлекательной и интересной.
Онлайн-марафон пройдет в единый день голосования 8 сентября. В этом году он состоится в четвертый раз.
Организаторы "Ночи выборов" надеются на участие в нем главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.
"Мы ее очень-очень ждем, чтобы она могла что-нибудь интересное и полезное рассказать по ходу голосования", - сказал представителям СМИ глава оргкомитета Дмитрий Гусев.
Среди приглашенных на мероприятие - лидеры партий, кандидаты от различных политических сил, блогеры, журналисты и т.д.
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