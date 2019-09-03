Ограничить посещение нацпарка "Куршская коса" призывает глава министерства культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
Он считает, что непрерывный рост туристов, особенно приезжающих на автомобилях, вредит экологии косы. По приведенным им исследованиям, больше миллиона "гостей" парк не выдержит. А каждый год приезжает полтора миллиона туристов.
"Куршская коса, извините за выражение эмоциональное, не резиновая, и она не может принять всех желающих", — подчеркивает Ермак. Однако в самом нацпарке ответили, что ведется наблюдение за рекреацией, и пока ее возможности не превышаются, иначе маршруты будут закрыты.
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Фото: vladmuz.ru
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