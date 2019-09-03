Посещение "нерезиновой" Куршской косы призвали ограничить

Ограничить посещение нацпарка "Куршская коса" призывает глава министерства культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Он считает, что непрерывный рост туристов, особенно приезжающих на автомобилях, вредит экологии косы. По приведенным им исследованиям, больше миллиона "гостей" парк не выдержит. А каждый год приезжает полтора миллиона туристов.

"Куршская коса, извините за выражение эмоциональное, не резиновая, и она не может принять всех желающих", — подчеркивает Ермак. Однако в самом нацпарке ответили, что ведется наблюдение за рекреацией, и пока ее возможности не превышаются, иначе маршруты будут закрыты.

Ранее в Кроноцком заповеднике временно закрыли территорию реки Хакыцин из-за агрессивных и голодных медведей. Животным не хватает рыбы из-за крайне низкого нереста.

Фото: vladmuz.ru